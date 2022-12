Ένα άτομο σκοτώθηκε εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στη Βρετανία, στο νησί Τζέρσεϊ κοντά στη Μάγχη.

Σύμφωνα με τις αρχές πολλά άτομα αγνοούνται -12 κατά πληροφορίες-, με τις υπηρεσίες άμεσης δράσης και τα σωστικά συνεργεία να διενεργούν έρευνα στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης: Σεξεργάτριες λόγω κρίσης οι Βρετανίδες

«Δυστυχώς έχουμε έναν επιβεβαιωμένο θάνατο» δήλωσε ο Ρόμπιν Σμιθ, επικεφαλής της αστυνομίας του Τζέρσεϊ, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε στο ITV.

Όπως είπε, η έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτήριο που έχει καταρρεύσει πλήρως. Επιβεβαίωσε πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και χαρακτήρισε την κατάσταση «επικίνδυνη».

At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey’s capital, St Helier, just before 4am.

Latest updates: https://t.co/sFYt1wweCE pic.twitter.com/FkKCpI2exX

— ITV Channel News (@ITVChannelTV) December 10, 2022