Οι πιθανότητες και για τους δύο δεν είναι στα αλήθεια τόσο μεγάλες. Υπάρχουν ομάδες που μοιάζουν πιο έτοιμος και πιο ποιοτικές αυτή τη στιγμή. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να ξεγράψει κάποιος την Αργεντινή και την Πορτογαλία. Κυρίως λόγω των δύο «θρύλων».

Το βράδυ της Παρασκευής ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε τη δική του ιστορία. Ένα ακόμα «μυθικό» ρεκόρ δίπλα στο τεράστιο όνομα του. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε πέντε διαφορετικά Μουντιάλ. Ούτε ο Πελέ, ούτε ο Μαραντόνα, ούτε κανένας άλλος, δεν τα είχε καταφέρει πριν από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Το βράδυ του Σαββάτου, ήταν η σειρά του Λιονέλ Μέσι να γράψει τη δική του ιστορία. Σχεδόν 24 ώρες μετά τον Ρονάλντο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατάφερε να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που «σερβίρει» σε πέντε διαφορετικά Μουντιάλ. Ποτέ κανείς στο παρελθόν δεν είχε από μια ασίστ σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ, με τον Μέσι να γίνεται ο πρώτος.

