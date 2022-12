Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την Αργεντινή το βράδυ του Σαββάτου. Δεν χωράει καμία αμφιβολία σε αυτό. Ο pulga ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» την άμυνα του Μεξικού, με ένα γκολ… Μέσι στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο 35χρονος ωστόσο κατάφερε να προσθέσει στο… σακούλι και μια ασίστ στο φινάλε. Ο σούπερ σταρ της Παρί έπαιξε με τον Έντσο Φερνάντες ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση, σκοράροντας ένα από τα πιο ωραία γκολ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Ένα τρομερό παιχνίδι της μοίρας για τον 21χρονο Έντσο που έλαμψε στο ματς του Σαββάτου. Η είσοδος του στο ματς έδωσε άλλη πνοή στην Αργεντινή και στον τρόπο ανάπτυξης της μπροστά. Ένα γκολ το οποίο το σκόραρε ο ίδιος ο… Θεός.

Ήταν το καλοκαίρι του 2016, όταν ο Λιονέλ Μέσι έριχνε «βόμβα» στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, ανακοινώνοντας την απόσυρση του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Μια απόφαση που «ταρακούνησε» τη χώρα, καθώς κανένας δεν περίμενε ότι ο pulga θα άφηνε την «Αλμπισελέστε» τόσο νωρίς.

Ο Μέσι ένιωσε την πίεση των χαμένων τελικών να τον «καταστρέφει». Παρότι όλοι έπεσαν να τον… φάνε, η απόφαση αυτή άλλαξε το κλίμα, φέρνοντας τελικά και τη μεγάλη ανατροπή.

Τότε μάλιστα, ένα παιδάκι 15 ετών τον είχε παρακαλέσει να ανακαλέσει και να μην αφήσει την Αργεντινή. Με μια απίθανη ανάρτηση στα social media, το 15χρονο αγοράκι, είχε συγκινήσει τους πάντες.

(A Thread): 🔵Enzo Fernandez on Facebook in 2016, after Messi annouced his retirement from Argentina NT. pic.twitter.com/fO9Rfhcmii

«Πως θα σε πείσουμε; Αν είμαστε καταστροφικοί. Ποτέ δεν είχαμε ούτε το 1% της πίεσης που έχεις στους ώμους σου. Ξυπνάς το πρωί, κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και ξέρεις ότι 40 εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν από σένα να κάνεις το τέλειο. Στο έχουν επιβάλει με γελοίο τρόπο. Πως θα σε πείσουμε; Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως είσαι άνθρωπος, ένα άτομο με ασύγκριτο ταλέντο, ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη. Αλλά στο τέλος της ημέρας ένα άτομο. Πως θα σε πείσουμε;

Αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως δεν είσαι υπεύθυνος για τον θυμό που μας προκαλούν οι ήττες. Συχνά έχει να κάνει περισσότερο με τις δικές μας ανησυχίες. Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη κι ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν απαιτούμε απο έμας τους ίδιους έστω το 1% όσων απαιτούμε από αυτόν τον άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Είναι δύσκολο να δούμε πως είναι να σε κολακεύουν όλοι, πως αντί να βρίσκεσαι σε μια παραλία είσαι εκεί, τρέχεις και εκπροσωπείς τα χρώματα μας, την ώρα που μερικοί απλά παρακολουθούν αν τρέχεις ή αν τραγουδάς τον ύμνο μας. Κάνε ό,τι θες Λιονέλ αλλά σε παρακαλώ εξέτασε το να μείνεις.

Μείνε και πέρνα καλά, αυτό δεν σε αφήνουν να κάνεις αυτοί οι άνθρωποι. Σε έναν κόσμο με τρομερή πίεση κατάφεραν να βγάλουν από το παιχνίδι το πιο σημαντικό, τη διασκέδαση. Ως παιδί σίγουρα ονειρευόσουν να εκπροσωπείς την χώρα μας και να περνάς καλά. Το να σε βλέπουμε να φοράς την «Αλμπισελέστε» φανέλα είναι η μεγαλύτερη περηφάνεια στον κόσμο. Διασκέδασε το παιχνίδι, επειδή όταν το διασκεδάζεις εσύ, δεν ξέρεις πόσο το διασκεδάζουμε κι εμείς. Σε ευχαριστούμε και συγχώρεσέ μας», είχε γράψε ο νεαρός Έντσο τότε.

Έξι χρόνια μετά, η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Έντσο να πανηγυρίζει δικό του γκολ, με τη φανέλα της πατρίδας του, σε Μουντιάλ και μάλιστα δίπλα στην αγκαλιά του Λιονέλ Μέσι.

