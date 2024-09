Όλα τα «φώτα» στο Έιτιχαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι οδηγεί την κούρσα στο ξεκίνημα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας πετύχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και είναι αναμφίβολα και φέτος το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο μεγάλος αντίπαλος της ομάδας του Γκουαρντιόλα στην «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου είναι η κατά πρώτο λόγο η Άρσεναλ και μια ματιά στο πρόγραμμα της Πρέμιερ Λιγκ είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος τι παιχνίδι θα δει όλη η Ευρώπη το απόγευμα της Κυριακής.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί την Άρσεναλ και η κόντρα των δύο στο Έιτιχαντ μαγνητίζει τα βλέμματα. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ισχυριστεί κάποιος ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα θα κρίνει πολλά στην «μάχη» του τίτλου, αλλά είναι βέβαιο πως και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη.

Χρήζει εδώ ιδιαίτερης μνείας ένα ακόμα στοιχείο που εξιτάρει στο μεγάλο ματς της Κυριακής και αυτό δεν είναι άλλο από την μονομαχία των δύο προπονητών.

Από την μία πλευρά ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα και απ’ την άλλη ο τεχνικός των Λονδρέζων, Μίκελ Αρτέτα.

Θυμίζουμε ότι ο δεύτερος ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Σίτι σαν βοηθός του Πεπ και αν μη τι άλλο έχει αποδείξει ότι ήταν εξαιρετικός «μαθητής».

Οι δύο προπονητές έχουν κοντραριστεί εννιά φορές στο παρελθόν (πάντα στους πάγκους Σίτι και Άρσεναλ) και τα αποτελέσματα φανερώνουν πως είναι πολύ δύσκολο ο «μαθητής» να ξεπεράσει τον «δάσκαλο».

Σ’ αυτά τα εννιά παιχνίδια, ο Γκουαρντιόλα μετράει εφτά νίκες, ο Αρτέτα μόλις μία ενώ ένα ματς έχει λήξει ισόπαλο.

Η μεγαλύτερη νίκη των πρωταθλητών επί των Λονδρέζων είναι 5-0 την σεζόν 2021-2022 ενώ η μοναδική νίκη των πρωτευουσιάνων είναι με 1-0 την αγωνιστική περίοδο 2023-2024. Εκείνη την χρονιά μάλιστα η Άρσεναλ είχε πάρει ισοπαλία στο Έιτιχαντ (0-0), δηλαδή δεν είχε χάσει από την Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ.

Two of the Premier League’s great tactical minds go head to head this Sunday 🧠

Who will win the 10th Premier League meeting between Pep Guardiola and Mikel Arteta? pic.twitter.com/lM4pztSFNb

— Premier League (@premierleague) September 19, 2024