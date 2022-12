Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησαν οι «New York Times» σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Αμερικανοί, ο Αργεντίνος «μάγος» έχει έρθει σε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι και το ερχόμενο καλοκαίρι θα φορέσει τα χρώματα της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του «πούλγκα» με τον γαλλικό σύλλογο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2023 και ο Μπέκαμ προτίθεται να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του MLS.

Πάντως τα σενάρια για το μέλλον του Μέσι είναι πολλά, καθώς στην Ισπανία γράφουν για ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, ενώ και η Παρί δεν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια και θα κυνηγήσει την παραμονή του 35χρονου.

