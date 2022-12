Σε καταγγελία των ΗΠΑ στην επιτροπή δεοντολογίας της FIFA ετοιμάζεται να προβεί το Ιράν, σύμφωνα με τα μέσα της χώρας, για ασέβεια κατά της σημαίας του.

According to section 13 of #FIFA rules, any person who offends the dignity or integrity of a country, a person or group of people … shall be sanctioned with a suspension lasting at least ten matches or a specific period, or any other appropriate disciplinary measure. https://t.co/9t2AxhvyMo pic.twitter.com/ZtJenXEJgs

Συγκεκριμένα, μετά την ισοπαλία της Αμερικής με την Αγγλία, ο λογαριασμός της ομοσπονδίας δημοσίευσε τη βαθμολογία του Β’ ομίλου του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου συμμετέχει και το Ιράν, έχοντας αφαιρέσει το σήμα της ισλαμικής δημοκρατίας από τη σημαία της ασιατικής χώρας.

US Men’s National Soccer Team’s IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.

(Iranians are posting thanks on IG)#MahsaAmini pic.twitter.com/9As8xuDyK9

— Holly Dagres (@hdagres) November 26, 2022