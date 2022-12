Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό με σκοπό να κυνηγήσει το όνειρό του και να αγωνιστεί ξανά στο NBA. Δεν είναι κρυφό πως η μεγαλύτερη επιθυμία του ομογενή γκαρντ ήταν πάντα να καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Ο Ντόρσεϊ κατάφερε να βρει το καλοκαίρι ένα two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς, έχοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί στην G League και στην αναπτυξιακή ομάδα των Ντάλας, τους Τέξας Λέτζεντς και μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις του έχει αποδείξει αν μη τι άλλο ότι αξίζει να δοκιμαστεί και πάλι στο κορυφαίο επίπεδο.

Η εκτόξευση και η επιστροφή

Το τελευταίο διάστημα ο Ντόρσεϊ πραγματοποιεί τη μία εξαιρετική εμφάνιση μετά την άλλη. Σε δέκα παιχνίδια με τους Λέτζεντς μετράει 21.1 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 30.6 λεπτά συμμετοχής ανά ματς. Προφανώς και το επίπεδο του είναι υψηλότερο από τις απαιτήσεις της G League.

Το ζητούμενο για τον ίδιο είναι να καταφέρει να πείσει τους ανθρώπους του Ντάλας και κυρίως τον Τζέισον Κιντ πως αξίζει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια της ομάδας στο NBA, όσο φυσικά του επιτρέπει το είδος του συμβολαίου που έχει υπογράψει.

Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με τον ορισμό της G League οι παίκτες που έχουν two-way συμβόλαιο θα περάσουν το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στην G League και όχι περισσότερες από 45 ημέρες με τις πρώτες τους ομάδες, οπότε οι ευκαιρίες που μπορεί να πάρει για να αποδείξει την αξία του είναι πολύ συγκεκριμένες.

Τρελαίνει κόσμο

Οι εμφανίσεις του Ελληνοαμερικανού πάντως δεν περνούν απαρατήρητες από τους φανς των Μάβερικς. Ο Ντόρσεϊ έχει κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι εκδηλώνουν συνεχώς την επιθυμία τους να τον δουν να αγωνίζεται περισσότερο με τη φανέλα των Μαβς. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που συγκρίνουν αυτά που μπορεί να προσφέρει, με τα όσα κάνει ο Τιμ Χάρνταγουεϊ, θεωρώντας πως ο Ντόρσεϊ μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντικός στο ρόστερ της ομάδας.

Im just gonna say it… Tyler Dorsey giving you exactly what THJ is giving you right now, if not better pic.twitter.com/ayJ3R7krIB

— The Texas Waffle (@DaltonRichard17) November 22, 2022