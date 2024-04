Euroleague: Κορυφαίος των Game 1 των playoffs ο Χέιζ-Ντέιβις (vid)

Σε δαιμονιώδη φόρμα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος στο break της Φενέρμπαχτσε στην Μονακό με 91-95 στην παράταση, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε στην regular season της Euroleague.

Ο 30χρονος άσος της Φενέρ είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 39 λεπτά, με 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να σπάσει την έδρα των Μονεγάσκων και να κερδίσει με το «καλησπέρα» το πλεονέκτημα έδρας. Μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη φετινή σεζόν.

Ο ρέκορντμαν πλέον της Ευρωλίγκας, που σκόραρε 50 πόντους στην 32η αγωνιστική κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, διανύει μία εξαιρετική σεζόν, καθώς μετράει 14.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 16.6 βαθμούς στο PIR, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστών μέχρι τώρα στην σεζόν για την Φενέρμπαχτσε.

Bringing that regular season form into the Playoffs 🥶 @NIGEL_HAYES is MVP of Game One, as he helped @FBBasketbol get a crucial Road W and take the lead in the series 🔒

‘MVP of the Playoffs’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/Nv1knbfk4I

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2024