Οι Ντάλας Μάβερικς θα αφήσουν ελεύθερο τον Φακούντο Καμπάτσο και θα κινηθούν για την απόκτηση του Κέμπα Γουόκερ.

Ο Αργεντινός πλέι μέικερ, δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς και πλέον οι πιθανότητες να επιστρέψει στην Ευρώπη είναι πολλές. Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι η Ρεάλ είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του και αυτήν τη στιγμή φαντάζει ως ένα από τα φαβορί.

Ο Καμπάτσο αγωνίστηκε σε 8 ματς με τους Μάβερικς έχοντας μόλις 1.3 πόντους και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 6.5 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Γουόκερ πέρυσι φόρεσε τη φανέλα των Νικς, και σε 37 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 11.6 πόντους, 3,5 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

The Dallas Mavericks plan to sign Kemba Walker and waive Facundo Campazzo, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2022