Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και αυτόν τον μήνα με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης για τον Νοέμβριο, μιας και η επόμενη αγωνιστική θα γίνει 1 και 2 Δεκεμβρίου.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των νταμπλούχων Ελλάδας ολοκλήρωσε τον μήνα με 29,4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, μετρώντας 19 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,8 κλεψίματα μέσο όρο σε πέντε παιχνίδια.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Βεζένκοφ παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο, με την προηγούμενη να είναι τον Φεβρουάριο του 2022.

The 𝗠𝗩𝗣 𝗢𝗙 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 is Sasha Vezenkov 🔴⚪️@olympiacosbc forward had an unbelievable 29.4 PIR average at the end of the month😤#EveryGameMatters pic.twitter.com/IMNPHKHCRC

