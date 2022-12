Η μόδα και η μουσική γίνονται ένα στο πιο εκρηκτικό τηλεοπτικό show!

Το Madwalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project, το μεγαλύτερο fashion event στην Ελλάδα, έρχεται για 12η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο MEGA σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

To MadWalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project, o μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο TAE KWON DO με πολλές εκπλήξεις και παρουσία κοινού. Την εκδήλωση παρουσιάζει η Μαριέττα Χρουσαλά.

Στο εντυπωσιακό σκηνικό του MadWalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project θα απολαύσουμε πρωτότυπα acts και λαμπερά catwalks από δημοφιλείς καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού μαζί με τις πρωτοποριακές δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το Madwalk 2022 by Serkova-The Fashion Music Project έχει ήδη ξεκινήσει online στο www.madwalk.gr

