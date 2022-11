Ο διευθυντής ιρανικής τράπεζας απομακρύνθηκε από τη θέση του επειδή εξυπηρέτησε γυναίκα που δεν φορούσε μαντίλα, μετέδωσε σήμερα μέσο ενημέρωσης του Ιράν, στο οποίο η μαντίλα είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες και το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με κύμα διαδηλώσεων.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ο νόμος επιβάλλει σε όλες τις γυναίκες να φορούν μαντίλα που καλύπτει το κεφάλι και τον λαιμό, όπως και τα μαλλιά.

«Ο διευθυντής τράπεζας της επαρχίας Κομ, ο οποίος προσέφερε τραπεζικές υπηρεσίες την Πέμπτη σε μια γυναίκα που δεν φορούσε μαντίλα, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του κατόπιν εντολής του κυβερνήτη», σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της Κομ, τον Αχμάντ Χατζιζαντέχ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η απόλυση του διευθυντή της τράπεζας έρχεται την ώρα που το Ιράν συγκλονίζεται από ένα κύμα αμφισβήτησης μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής, η οποία είχε συλληφθεί τρεις ημέρες νωρίτερα στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα της για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Citing the deputy governor general of Qom Province, Mehr News Agency reported today that the governor general had «ordered the sacking of a bank manager… for providing services to an unveiled woman».

The pic below of an unveiled woman in a Qom bank was shared on Twitter y-day. pic.twitter.com/p1r5KPqaj0

