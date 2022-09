Μια γυναίκα, η οποία έτρωγε σε εστιατόριο της Τεχεράνης χωρίς να φοράει το χιτζάμπ της (την μαντίλα) και της οποίας η φωτογραφία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνελήφθη, όπως δήλωσε σήμερα η αδελφή της την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Η φωτογραφία δείχνει την Ντόνια Ραντ να κάθεται σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο της Τεχεράνης και να παίρνει το πρωινό της μαζί με μια φίλη της, η οποία επίσης δεν φοράει χιτζάμπ.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι χρήστες τους χαιρέτισαν την κίνηση των δύο γυναικών να επιδείξουν απείθεια απέναντι στον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλει η Ισλαμική Δημοκρατία στις γυναίκες.

My beautiful brave friend Donya Rad posted this photo yesterday and got arrested and sent to notorious Evin prison today.

Her crime? Having breakfast wearing normal clothes!

Why 80 million people are outraged? We have been stripped off freedom and normal life. #MahsaAmini https://t.co/qhBHsnT5sk

— Sara Peymanpour (@sarapeymanpour) September 29, 2022