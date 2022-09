Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι αρχές του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν επέβαλαν έναν αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που απαιτούσε από όλες τις γυναίκες να φορούν χιτζάμπ -μια μαντίλα τυλιγμένη γύρω από το κεφάλι και το λαιμό- καθώς και φαρδιά ρούχα σε δημόσιους χώρους.

Χωρίς αυτά, απαγορεύεται να βγαίνουν από το σπίτι. Για την τήρηση του μέτρου δημιουργήθηκε μάλιστα η «αστυνομία ηθών».

Τα μέλη της περιπολούν με αποστολή να εξασφαλίσουν τη δημόσια «σεμνή» ένδυση και συμπεριφορά. Ανάλογα με την παράβαση, μπορεί να γίνει επίπληξη, να επιβληθεί πρόστιμο, οι παραβάτες να οδηγηθούν σε κέντρο επανεκπαίδευσης για το «σωστό» ντύσιμο ή ακόμη και να μεταφερθούν σε σωφρονιστικό ίδρυμα, η έξοδος από το οποίο γίνεται μόνο με την κατάλληλη πια ενδυμασία.

Έρευνες και συστάσεις σπανίως γίνονται σε άνδρες που έχουν πολύ μακριά γένια. Ο συνήθης στόχος της αστυνομίας ηθών είναι εξάλλου οι γυναίκες.

Κρίνονται για το εάν φορούν τα σωστά ρούχα, εάν φορούν πολύ μακιγιάζ, εάν τα μαλλιά τους δεν καλύπτονται σωστά από τη μαντήλα.

Η τελευταία παράβαση ήταν το… έγκλημα που διέπραξε στις 13 Σεπτεμβρίου η 22χρονη Μαχσά Αμινί, πληρώνοντας τελικά με τη ζωή της κάποιες ατίθασες τούφες που ξεπρόβαλαν από το χιτζάμπ της.

Σε μια χώρα που στηλιτεύεται για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η νεαρή από το ιρανικό Κουρδιστάν συνελήφθη με το που αποβιβάστηκε στην Τεχεράνη από το τρένο, με το οποίο είχε ταξιδέψει μαζί με τον αδελφό της για να επισκεφθούν συγγενείς. Οδηγήθηκε στο τμήμα και την επομένη στο νοσοκομείο, όπου πέθανε την περασμένη Παρασκευή ύστερα από τρεις ημέρες νοσηλείας σε κώμα.

Οι δικοί της λένε ότι η Μαχσά είχε μώλωπες στο πρόσωπο και οι φήμες οργιάζουν ότι δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα στο κεφάλι. Οι αρχές επιμένουν ότι υπέστη καρδιακή προσβολή κατά την κράτησή της, για άγνωστο λόγο.

«Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης», όμως «είχε ιστορικό προηγούμενων ασθενειών», υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αχμάντ Βαχιντί. Οι συγγενείς της Μαχσά το διαψεύδουν.

Ο θάνατός της έχει βάλει τώρα «φωτιά» στους δρόμους του Ιράν, όπου γυναίκες κόβουν τα μαλλιάς του, καίνε τα χιτζάμπ τους και διαδηλώνουν δίπλα σε άντρες κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

Φοιτητές και φοιτήτριες έχουν ξεσηκωθεί στα πανεπιστήμια.

Τα αιτήματά τους πλέον ξεπερνούν κατά πολύ το αρχικό κυρίαρχο σύνθημα «όχι στην υποχρεωτική χιτζάμπ». Πλέον ζητούν «δικαιοσύνη, ελευθερία» και φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα». Τα «βέλη» τους στρέφονται κυρίως κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αλλά όχι μόνο…

