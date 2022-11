Ο Τζίμι Φάλον είδε ξαφνικά να κυκλοφορεί στο Twitter ένα hashtag για τον θάνατό του. Και απευθύνθηκε απευθείας στην κορυφή της πλατφόρμας για να διορθωθεί αυτό: τον Έλον Μασκ.

Το hashtag #RIPJimmyFallon (αναπαύσου εν ειρήνη Τζίμι Φάλον), έγινε trend στην πλατφόρμα την Τρίτη. Έτσι, ο Τζίμι Φάλον ρώτησε τον Έλον Μασκ αν μπορεί να κάνει κάτι για αυτό.

«Έλον, μπορείς να το διορθώσεις αυτό;», έγραψε στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του Twitter ο παρουσιαστής του «The Tonight Show». Αρχικά, ο Μασκ φάνηκε να αγνοεί την ύπαρξη του hashtag. «Τι να διορθώσω;», του απάντησε.

Elon, can you fix this? #RIPJimmyFallon

Αργότερα επανήλθε, απαντώντας με χιούμορ στον Τζίμι Φάλον. «Ένα δευτερόλεπτο, πώς ξέρουμε ότι δεν είσαι ένας εξωγήινος που προσποιείται τον Τζίμι; Πες κάτι που θα έλεγε μόνο ο αληθινός Τζίμι…», έγραψε ο Μασκ απευθυνόμενος στον παρουσιαστή.

Wait a second, how do we know you’re not an alien body snatcher pretending to be Jimmy!?

Say something that only the real Jimmy would say …

— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2022