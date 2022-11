Ένα εξοργιστικό περιστατικό συνέβη στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στις ΗΠΑ. Μία 22χρονη φοιτήτρια επιτέθηκε σωματικά και λεκτικά σε μαύρη υπάλληλο στην εστία Boyd Hall, όταν εκείνη την προσέγγισε για να τη βοηθήσει επειδή ήταν μεθυσμένη.

Το περιστατικό, το οποίο κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας με το κινητό του και δημοσιεύτηκε στα social media, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με τη New York Post. H Sophia Rosing συνελήφθη στην είσοδο της εστίας αμέσως μετά τα γεγονότα που καταγράφονται στο βίντεο, και αντιμετωπίζει πλήθος κατηγοριών, μεταξύ των οποίων η επίθεση και η αντίσταση κατά της Αρχής.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 22χρονη κοπέλα, η οποία είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στη βραδινή της έξοδο, επιχείρησε να μπει στην εστία που βρίσκεται εντός της πανεπιστημιούπολης. Η Kylah Spring, η οποία είναι επίσης φοιτήτρια και εργάζεται στη ρεσεψιόν για να καλύπτει ορισμένα από τα έξοδα των σπουδών της, είχε την… ατυχία να έχει βάρδια εκείνη των ώρα. Βλέποντας τη μεθυσμένη γυναίκα, την πλησίασε για να τσεκάρει αν είναι εντάξει, και τότε δέχθηκε μια τελείως απρόκλητη λεκτική επίθεση με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για την εμφάνισή της και το χρώμα του δέρματός της.

Η υπάλληλος πιστεύοντας ότι η μεθυσμένη κοπέλα δεν διαμένει στην εστία, αποφάσισε να την αποτρέψει από το να πάρει το ασανσέρ και να ανέβει στους επάνω ορόφους. Τότε η Rosing προσπάθησε να την χτυπήσει.

