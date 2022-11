Υστερα από σχεδόν μισό αιώνα, το FBI αναγνώρισε το θύμα φρικτής δολοφονίας που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε το 1974 σε παραλία της Μασαχουσέτης, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Τα χέρια του θύματος είχαν ακρωτηριαστεί. Ο δολοφόνος δεν βρέθηκε ποτέ.

Η μυστηριώδης «Κυρία των Αμμόλοφων» – όπως την αποκαλούσαν δημοσιεύματα της εποχής – ήταν η Ρουθ Μαρί Τέρι (φωτογραφίες, επάνω, από FBI/Provincetown – η δεξιά φωτογραφία από ανασύνθεση), μια γυναίκα από την πολιτεία του Τενεσί, 37 ετών όταν σκοτώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα το FBI σε συνέντευξη Τύπου στη Μασαχουσέτη.

