Νωρίτερα σήμερα η γνωστή στοιχηματική εταιρεία Ladbrokes έδινε ως πρώτο φαβορί για την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία της Βρετανίας τον Ρίσι Σούνακ. Ακολουθούσαν οι Πένι Μόρντοντ, Μπόρις Τζόνσον και Μπεν Γουάλας.

Όπως αναφέρει σε άμεση ανάλυσή του ο Guardian, στη live κάλυψή του για τις εξελίξεις μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας, οι κανόνες που ανακοινώθηκαν από το κόμμα για την εσωκομματική διαδικασία είναι απίθανο να μετακινήσουν τον Σούνακ από την πρώτη θέση. Η βασική προϋπόθεση ότι κάθε υποψήφιος χρειάζεται τις υπογραφές στήριξης 100 βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος ουσιαστικά κλείνει τον δρόμο εκλογής στον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με τον Guardian, αν ψήφιζαν μόνο τα μέλη του κόμματος τότε ο Τζόνσον θα έβγαινε νικητής. Όμως, από την ώρα που μπήκε αυτή η προϋπόθεση, ο ίδιος μπορεί να μη θέσει καν υποψηφιότητα. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί αυτός ο κανόνας να τέθηκε για να αποκλειστεί ο Τζόνσον από τη διαδικασία.

Επίσης, είναι δύσκολο να είναι υποψήφιος κάποιος από την δεξιά πτέρυγα των Τόρις, όπως η Σουέλα Μπρέιβερμαν ή η Κέμι Μπέιντνοχ, αφού δεν θα μπορέσουν να βρουν 100 υποστηριχτές στο κόμμα. Θυμίζουμε ότι οι βουλευτές των Τόρις είναι μόνο 357.

Στην ψηφοφορία του καλοκαιριού ο Σούνακ πήρε 137 ψήφους στην τελική ψηφοφορία και δεν θα έχει πρόβλημα να συγκεντρώσει 100 υποστηρικτές μέχρι τη Δευτέρα – ιδίως από τη στιγμή που οι οικονομικές προειδοποιήσεις – προβλέψεις του από το καλοκαίρι έχουν δικαιωθεί. Η Πένι Μόρντοντ έλαβε 105 ψήφους στην τελική ψηφοφορία και θα είναι σίγουρα επίσης υποψήφια – όχι μόνο επειδή η κοινοβουλευτική της απόδοση τη Δευτέρα εντυπωσίασε πολλούς συναδέλφους της, όπως σημειώνει ο Guardian.

Ωστόσο, το καλοκαίρι ο Μπεν Γουάλας δεν ήταν υποψήφιος. Τώρα φαίνεται ότι έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται και είναι πιθανό ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει 100 υπογραφές στήριξης ως αντίπαλος του Σούνακ, όπως και η Μόρντοντ.

Είναι εξίσου πιθανό ότι, αν οι ηγετικές φυσιογνωμίες δυσκολευτούν να συγκεντρώσουν 100 ονόματα, θα μπορούσαν όλοι να καταλήξουν να υποστηρίξουν τον επικρατέστερο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο Σούνακ. Αυτό είναι που θέλουν ορισμένοι Συντηρητικοί.

Εάν τα μέλη καταλήξουν να πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του Σούνακ, της Μόρντοντ ή του Γουάλας, η πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov δείχνει ότι θα επιλέξουν τον Σούνακ.

Were Liz Truss to resign, Boris Johnson tops the list of potential successors Tory members would most like to see replace her

Boris Johnson: 32%

Rishi Sunak: 23%

Ben Wallace: 10%

Penny Mordaunt: 9%

Kemi Badenoch: 8%

Jeremy Hunt: 7%https://t.co/ftgIKn7xZv pic.twitter.com/fOxT2Ixjuc

— YouGov (@YouGov) October 18, 2022