Την δημιουργία ενός νέου κόμβου φυσικού αερίου στην Τουρκία, γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο (κόμβο) συμφώνησε όπως είπε με τον Ρώσο πρόεδρο Βαλντιμίρ Πούτιν.

«Η Τουρκία θα γίνει ένας κόμβος και για το φυσικό αέριο. Στην τελευταία συνάντησή μας, συμφωνήσαμε με τον Πούτιν για το θέμα αυτό. Θα δημιουργήσουμε ένα κόμβο εδώ με τουρκικό αέριο που έρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Ο Πούτιν ανακοίνωσε στον κόσμο, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, πως η Ευρώπη μπορεί να παίρνει το αέριό της από την Τουρκία», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Μάλιστα όπως είπε ο Ερντογάν, στις δυτικές χώρες αυξάνονται οι ανησυχίες εν μέσω ενεργειακών κρίσεων, ενώ η Τουρκία «δεν έχει τέτοιο πρόβλημα».

Τι δηλώσεις αυτές έκανε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε συνεδρίαση του ΑΚΡ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

#URGENT Türkiye will be a natural gas hub, President Erdogan reiterates, adding that Russia’s Putin told him, ‘Europe can get its gas from Türkiye’ pic.twitter.com/wT9cpCxWtd

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 19, 2022