Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, με ανάρτησή του στο Twitter, υποστηρίζει πως δεν παίρνει καμία χρηματοδότηση από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για τους δορυφόρους Starlink της SpaceX στην Ουκρανία.

Η ανάρτηση αυτή έγινε μία ημέρα έπειτα από αναφορές ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο καταβολής πληρωμής για τις υπηρεσίες του δορυφορικού δικτύου Starlink στην δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα.

BREAKING: The Pentagon is considering paying for @SpaceX‘s Starlink satellite network — which has been a lifeline for Ukraine — from a fund that has been used to supply weapons & equipment over the long term, according to two U.S. officials. @elonmusk https://t.co/Rx3hJaZ3T7

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 17, 2022