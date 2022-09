Μέχρι να πραγματοποιηθεί η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, τόσο ο Βασιλιάς Κάρολος, όσο και οι γιοι του, προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να δείξουν στο λαό της Βρετανίας, ότι είναι πραγματικά ενωμένοι.

Ωστόσο η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Τα αδέρφια ναι μεν ήρθαν κοντά, ωστόσο το χάσμα που τους χωρίζει είναι μεγάλο και πολύ δύσκολα θα γεφυρωθεί.

Στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη των τίτλων, κάτι που έχει προκαλέσει την οργή των Σάσεξ. Κι αυτό επειδή τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ αναμένεται να ανακηρυχθούν πρίγκιπας και πριγκίπισσα αντίστοιχα από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ όμως σύμφωνα με πηγές, δεν θα λάβουν το καθεστώς της «Βασιλικής Υψηλότητας».

Σύμφωνα με αναφορές, τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν αρκετά έντονες συνομιλίες μεταξύ του Καρόλου και των Σάσεξ, οι οποίοι είναι «έξαλλοι» που δεν θα πάρουν τα παιδιά τους τον βασιλικό τίτλο.

Ειδικότερα, Χάρι και Μέγκαν φέρονται ότι είπαν ότι οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, κόρες του πρίγκιπα Άντριου, έχουν το καθεστώς της «Βασιλικής Υψηλότητας», παρότι δεν είναι στον κύκλο των ατόμων που εργάζονται για τη βασιλική οικογένεια.

«Ο Χάρι και η Μέγκαν ανησυχούσαν για το ζήτημα της ασφάλειας. Το να είναι τα παιδιά τους πρίγκιπας και πριγκίπισσα τους δίνει το δικαίωμα να έχουν ορισμένα επίπεδα βασιλικής ασφάλειας», δήλωσε μία πηγή στη Sun.

