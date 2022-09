Την πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με τις συζύγους τους, Κέτι Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ, σε μια… απρόσμενη στιγμή οικογενειακής ομόνοιας.

Τα δύο αδέλφια και οι σύζυγοί τους εμφανίστηκαν με μαύρα ρούχα στο κάστρο του Γουίνδσορ για να δουν τα αφιερώματα και τα λουλούδια που άφησαν έξω από το κάστρο οι πολίτες για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ χειροκροτήθηκαν καθώς περπατούσαν μαζί στις πύλες του Κάστρου του Γουίνδσορ, καθώς τιμούσαν την κληρονομιά της Αυτού Μεγαλειότητας, παραμερίζοντας προσωρινά τις διαφορές που πυροδότησε το Megxit στη βασιλική οικογένεια, βυθίζοντας τη μοναρχία σε μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις της.

Princes William and Harry – along with their wives Kate and Meghan – meet well-wishers outside Windsor Castle.

The two couples surprised many when they appeared together to view tributes to The Queen. pic.twitter.com/Jztpdedydx

— Channel 4 News (@Channel4News) September 10, 2022