Για μία ακόμη φορά η Κέιτ Μίντλετον, έκλεψε την παράσταση στην χθεσινή πομπή της βασίλισσας Ελισάβετ από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Ουέστμινστερ.

Μπορεί η εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ να συζητήθηκε έντονα, γεγονός που ανέμενε η Κέιτ Μίντλετον, εξαιτίας των όσων έχουν προηγηθεί, ωστόσο η ίδια με μία κίνηση ματ, δήλωσε παρούσα και έτοιμη να υπερασπιστεί την πρωτιά που κατέχει στην καρδιά των Βρετανών.

Και εξηγούμε: Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε να φορέσει στην πομπή της βασίλισσας Ελισάβετ, τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια της πεθεράς της Νταϊάνα, στέλνοντας έτσι μήνυμα ότι δεν την ξεχνά ποτέ.

Η Νταϊάνα άρχισε να φοράει τα σκουλαρίκια πριν γίνει πριγκίπισσα της Ουαλίας. Ήταν δώρο από την Collingwood, μια εταιρεία κοσμημάτων που ήταν αγαπημένη της οικογένειας Σπένσερ. Τα φορούσε σε αρκετές περιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου της με τον Κάρολο.

Ωστόσο τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια ήταν αυτά που φόρεσε η αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα και με το φόρεμα που ο Τύπος χαρακτήρισε «Revenge Dress» (φόρεμα εκδίκησης).

Το «Revenge Dress» ήταν το φόρεμα με το οποίο εμφανίστηκε τον Ιούνιο του 1994, η πριγκίπισσα της Ουαλίας σε γκαλά στη Serpentine Gallery στο Λονδίνο. Ένα σέξι έξωμο μαύρο φόρεμα με ασύμμετρο τελείωμα, που ήταν αρκετά αποκαλυπτικό στο στήθος της.

Ένα ντύσιμο ασυνήθιστο για ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που το συγκεκριμένο φόρεμα συζητήθηκε πολύ: Αυτή ήταν η ημέρα που ο πρίγκιπας Κάρολος είχε ομολόγησε δημοσίως στην τηλεόραση ότι είχε υπάρξει άπιστος απέναντί της.

Σε ένα ντοκιμαντέρ ITV που προβλήθηκε ενάμιση χρόνο μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, ο μεγαλύτερος γιος και κληρονόμος της βασίλισσας Ελισάβετ είπε ότι παρέμεινε πιστός στην Νταϊάνα«μέχρι τη στιγμή που η σχέση τους καταστράφηκε», επιβεβαιώνοντας φήμες για την σχέση του με την τωρινή του σύζυγο Καμίλα Πάρκερ.

Όπως ήταν φυσικό, η Νταϊάνα ταράχτηκε πολύ εκείνη την ημέρα, ωστόσο αποφάσισε να μην δείξει το πόσο είχε πληγωθεί. Αντιθέτως, όχι μόνο δεν ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο γκαλά που είχε διοργανώσει το Vanity Fair την ίδια μέρα, αλλά πήγε δίνοντας την απάντησή της στον Κάρολο.

Γνωρίζοντας ότι όλα τα βλέμματα θα ήταν στραμμένα πάνω της, η Νταϊάνα δεν χρειάστηκε να πει λέξη.Έδωσε την απάντησή της με αυτή την εμφάνιση που ήξερε καλά ότι θα συζητηθεί. Και αυτό το φόρεμα έμεινε στην ιστορία ως το σαφές μήνυμά της προς τον Κάρολο και τον όλο κόσμο ότι είναι καλά.

