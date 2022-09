Δύσκολος προμηνύεται ο φετινός χειμώνας. Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να σφίγγει την ενεργειακή «θηλειά» γύρω από την Ευρώπη, οι χώρες, η μια μετά την άλλη, παίρνουν δραστικά μέτρα για να περιορίσουν την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Για την εξοικονόμηση ενέργειας σβήνουν τα φώτα ενώ εμβληματικά σημεία ετοιμάζονται να βυθιστούν στο σκοτάδι.

Το φημισμένο μουσείο του Λούβρου και το Παλάτι των Βερσαλλιών στη Γαλλία θα κλείνουν τα φώτα τους νωρίτερα ως ένα συμβολικό μέτρο για να υπενθυμίζουν στο κοινό την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Πολιτισμού.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η πόλη του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει να σβήνει τα διακοσμητικά φώτα που κοσμούν μνημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, τα οποία διαχειρίζεται, ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο, βυθίζοντας τον Πύργο του Άιφελ και άλλα τοπόσημα στο σκοτάδι για να αντιμετωπίσει τα αυξανόμενα κόστη ηλεκτροδότησης.

Η υπουργός Πολιτισμού, Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ, δήλωσε σήμερα ότι και η Πυραμίδα του Λούβρου θα ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα σβήνοντας τα φώτα τις στις 11:00 μμ αντί για την 1 πμ.

Η πρόσοψη στο Παλάτι των Βερσαλλιών που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Παρισιού θα σβήνει τα φώτα της μια ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 10:00 μμ.

Η υπουργός έκανε έκκληση προς τα γαλλικά πολιτιστικά ιδρύματα να υιοθετήσουν μέτρα που εξοικονομούν ενέργεια όπως εκείνα που έλαβε το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, το οποίο «μείωσε την κατανάλωσή του στην ενέργεια κατά ένα τρίτο απλά αλλάζοντας λαμπτήρες και τοποθετώντας λαμπτήρες LED».

Η ίδια είπε ότι γίνονται συζητήσεις με κινηματογραφικές αίθουσες για την αντικατάσταση των προβολέων τους με προβολείς λέιζερ.

Στο Βέλγιο, από την ερχόμενη Δευτέρα (19/9), οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι της Βαλονίας θα βυθιστούν στο σκοτάδι για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, τα φώτα θα σβήνουν μεταξύ 22:00 και 5:00 π.μ. Θα παραμένει ως έχει, ο φωτισμός των κόμβων, καθώς και των εισόδων και εξόδων και των επικίνδυνων σημείων.

Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται πολλά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας και Υποδομών της Βαλονίας, Φιλίπ Χενρί.

Όπως σημείωσε ο ίδιος: «Οι πολίτες αναμένουν από τις δημόσιες αρχές να καταβάλουν επίσης προσπάθειες για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό είναι ένα έκτακτο μέτρο που έλαβε η Βαλλονία».

Σύμφωνα με την εταιρεία Sofico, η οποία διαχειρίζεται τους αυτοκινητόδρομους και τις εθνικές οδούς στη Βαλονία, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει από το σβήσιμο των φώτων ανέρχεται σε περίπου 400.000 ευρώ.

All part of the globalists plan. #GreatReset #FtheWEF

Energy Rationing Hits Eiffel Tower as Paris Landmark Goes Dark to Save Powerhttps://t.co/bqUwC4atsQ

— On the right side (@right_side1) September 16, 2022