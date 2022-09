Εκτός από τα κορτ ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρωταγωνιστεί και… στο Twitter, με τα μηνύματα που αφήνει να γίνονται κατά καιρούς viral, ενώ άλλες φορές προκαλούν ερωτηματικά αναφορικά με το τι ακριβώς θέλει να πει.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ανάρτηση που έκανε το πρωί της Πέμπτης.

«Χαράμισα τη μισή μου ζωή για να λέω σε ανθρώπους πώς να προφέρουν σωστά το όνομά μου» είπε, κάνοντας τους ακολούθους του να αναρωτιούνται με το τι εννοεί.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο το επίθετό του για να δημιουργεί πρόβλημα και ανέφεραν ονόματα άλλων αθλητών του τένις που έχουν πολύ πιο σύνθετο επίθετο, που ακόμα κανείς δεν ξέρει πώς προφέρονται.

I wasted half of my life telling people how to pronounce my name.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 8, 2022