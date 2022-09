2018: 2ος γύρος. 2019: 1ος γύρος. 2020: 3ος γύρος. 2021: 3ος γύρος. 2022: 1ος γύρος. Οι φάσεις αποκλεισμού του Στέφανου Τσιτσιπά τα πέντε χρόνια που έχει αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του US Open, με τον Ελληνα τενίστα να μην έχει περάσει πότε τον τρίτο γύρο, παρότι το αμερικάνικο Grand Slam πραγματοποιείται σε μια επιφάνεια, η οποία φαινομενικά αρέσει και ταιριάζει στον 24χρονο. Πέντε χρόνια βλέπουμε το ίδιο έργο.

Τον Στέφανο να ξεκινάει μεγάλους στόχους και υψηλές βλέψεις το US Open και στο τέλος τα όνειρα του να μετατρέπονται σε εφιάλτες. Αν εξαιρέσει κανείς το 2018 και την πρώτη παρουσία του συμπατριώτη μας στο κυρίως ταμπλό του αμερικάνικου όπεν (σ.σ μια σεζόν στην οποία αποκλείστηκε από τον Ντανίλ Μεντέντεφ με 3-1), όλες οι επόμενες συμμετοχές του στη Νέα Υόρκη κατέληξαν σε… τραγωδία. To 2019 αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος ακόμα δεν είχε κάνει το μεγάλο «μπαμ». To 2020 από τον Μπόρνα Τσόριτς, σε ένα ματς που προηγήθηκε με 2-1 σετ και 5-2 στο τέταρτο σετ.

Παρόλα αυτά κατάφερε, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, να ηττηθεί και να αποκλειστεί με 3-2. Πέρσι, έχασε και πάλι στον τρίτο γύρο. Από τον άσημο τότε Κάρλος Αλκαράθ (3-2). Φέτος, από τον Κολομβιανό, Ντανιέλ Ελάχι Γκαλάν, Νο. 94 στην παγκόσμια κατάταξη με 3-1. Σε ένα ματς που βρέθηκε να χάνει με 6-0, 5-0. Εχασε 11 σερί games. Απίστευτο και όμως αληθινό.

Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις στην καριέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, με το… φάντασμα των αρνητικών σκέψεων να επιστρέφει και να «τρομάζει» τον συμπατριώτη μας, σε σημείο να τον κάνει αγνώριστο και να βλέπουμε στο κορτ έναν τενίστα χωρίς αρχή, μέση και τέλος.

«Ο αντίπαλός μου έπαιξε σαν παίκτης παγκόσμιας κλάσης, ενώ εγώ έπαιξα σαν ερασιτέχνης. Δεν είναι ωραίο αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Ξέρω πως είμαι πολύ καλύτερος παίκτης απ’ όσο έδειξα σ’ αυτόν τον αγώνα, αλλά άφησα τις αρνητικές σκέψεις να μπουν στο μυαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνας τενίστας, μετά το παιχνίδι.

Δηλώσεις που μας επιστρέφουν στο 2019 και τον αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον από τον Ιταλό, Τόμας Φαμπιάνο, με 3-2 σετ. Ένα παιχνίδι στο οποίο επίσης ο συμπατριώτη μας είχε εγκλωβιστεί στον… λαβύρινθο των συναισθημάτων του και των άσχημων σκέψεων, με αποτέλεσμα να γνωρίσει έναν σοκαριστικό αποκλεισμό.

Χαρακτηριστικά της ψυχολογικής του κατάστασης ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει μετά από κάποιους μήνες για το παιχνίδι με τον Ιταλό. «Ήμουν κλειδωμένος στο δωμάτιό μου για τρεις ημέρες μετά την ήττα από τον Φαμπιάνο στο Wimbledon», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Στέφανος, που χρειάστηκε τρία 24ώρα για να βρει τη δύναμη να σηκωθεί και να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Το τένις είναι ένα μοναχικό άθλημα. Το πιο μοναχικό, όπως είχε γράψει στην αυτοβιογραφία του ο σπουδαίος Αντρέ Αγκάσι. Η ψυχολογία παίζει τον πρώτο και τον κύριο λόγο. Περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα.

Ο Στέφανος δεν έχασε από τον Κολομβιανό. Εχασε από τον κακό του εαυτό. Εχασε γιατί ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Γιατί για μια ακόμα φορά δεν κατάφερε να σηκώσει το βάρος των προσδοκιών. Του ίδιου. Του πατέρα του και προπονητή του Απόστολου. Των φιλάθλων, που βρέθηκαν στο γήπεδο. Των θαυμαστών του. Ολων των Ελλήνων.

Τα στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης αποδεικνύουν του λόγου το αληθές: 5 άσους, 4 διπλά λάθη. Σχεδόν ίδιους άσους και διπλά λάθη, δεν είναι συνηθισμένο για τον Στέφανο. 28 winners, 57 αβίαστα λάθη! Υπερδιπλάσια αβίαστα λάθη για τον Τσιτσιπά, που είναι ένας πολύ επιθετικός τενίστας και σχεδόν σε όλα του τα παιχνίδια έχει περισσότερους winners. Ακόμα και στις ήττες. Την ώρα που ο αντίπαλός του είχε 41 winners και 36 αβίαστα λάθη.

Η εμφάνιση του Τσιτσιπά ήταν μια τραγωδία. Δεν το αρνείται κανείς. Δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις διαφορετικά άλλωστε. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια. Ο Στέφανος δεν είναι καλά. Πέρα από κάποιες… εκλάμψεις, όπως ήταν η νίκη απέναντι στον Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του Σινσινάτι (2-1), ο Τσιτσιπάς δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει το Νο.5 που έχει δίπλα από το όνομά του. Δεν έχει εκμεταλλευτεί τα όπλα του. Τα στοιχεία του, που τον έφεραν εδώ. Αυτό πρέπει να το αλλάξει. Αλλά πρώτα από όλα να βελτιώσει την ψυχολογία του. Την πνευματική του συγκέντρωση. Μετά θα έρθουν τα αποτελέσματα και μαζί οι τίτλοι.

Εχει πιάσει… ταβάνι ο Στέφανος; Αν κάποιος έβλεπε τα σχόλια στο Twitter για την ήττα από τον Γκαλάν θα νόμιζε ότι ο Στεφανος ηττήθηκε από κάποιον τενίστα που είναι στο Νο. 500. Υποτιμητικά σχόλια και σκληρή κριτική. Δηλαδή, τι να πει ο Τέιλορ Φριτζ (No. 12) που αποκλείστηκε από τον Μπράντον Χολτ, Νο. 303 στον κόσμο; Τι να πει η Σιμόνα Χάλεπ, πρώην Νο.1 στην WTA και κάτοχος δύο τίτλων Grand Slam, που ηττήθηκε από την Ντάρια Σνίγκουρ, Νο. 124 στον κόσμο, η οποία πέτυχε την πρώτη της νίκη σε Grand Slam; Τι να πει η Ντάρια Κασάτκινα (Νο.9) που έχασε από την άσημη Χαριέτ Νταρτ, Νο. 88 στον κόσμο; Δεν ήταν μόνο ο Τσιτσιπάς από τους κορυφαίους τενίστες που έπεσε θύμα έκπληξης. Ηταν αποτυχία ναι, αλλά δεν χρειάζεται μηδενισμός.

Ο Στέφανος έχει πολλά να προσφέρει στο παγκόσμιο τένις και στον ελληνικό αθλητισμό. Εχει να κατακτήσει ακόμα δεκάδες τρόπαια, ανάμεσά τους και τίτλους Grand Slam. Εχει να ανέβει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, που είναι ο μεγάλος του στόχος. «Η αλήθεια είναι πως πριν από το τουρνουά το κίνητρό μου ήταν μεγάλο, είχα τη δυνατότητα να ανεβώ στο Νο.1 του κόσμου. Είναι κάτι που θέλω από παιδί και δεν μπόρεσα να βγάλω από το κεφάλι μου. Ήξερα πως έπρεπε να κάνω το κάτι παραπάνω, όμως δεν πήγε όπως περίμενα», ήταν μερικά από τα λόγια του μετά την ήττα από τον Ντανιέλ Ελάχι Γκαλάν.

Ηρεμία, ξεκούραση, ανασυγκρότηση, επιστροφή στις σκληρές προπονήσεις και στις νίκες. Ο Στέφανος ξέρει τον τρόπο να επιστρέψει σε υψηλές πτήσεις, στις νίκες και στους τίτλους. Το έχει κάνει πολλές φορές, μετά από «κατραπακιές». Θα το ξανακάνει.