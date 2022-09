Κάτοικος Μάντσετσερ θα είναι το επόμενο διάστημα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Άγιαξ, Άντονι. Όπως ανακοίνωσαν οι «κόκκινοι διάβολοι», έφτασαν σε ολοκληρωτική συμφωνία με τη διοίκηση του Αίαντα και ο παίκτης θα επανενωθεί με τον πρώην προπονητή του στους Ολλανδούς, Έρικ Τεν Χαγκ.

Οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ επέμειναν πάρα πολύ στο να κάνουν δικό τους τον παίκτη, με τις διαπραγματεύσεις να διαρκούν καιρό και τελικά να φτάνουν να προσφέρουν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για να μπορέσουν να αποσπάσουν το «ναι» του Άγιαξ, έχοντας ως σύμμαχό τους και την επιθυμία του παίκτη.

Ο Αντονι είχε 31 γκολ και 27 ασίστ με τον Αίαντα, ενώ με την Εθνική του 9 εμφανίσεις και 2 ασίστ, με τον αριστεροπόδαρο άσο να βρίσκεται στο Μάντσεστερ από το απόγευμα της Δευτέρα (29/8) για τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022