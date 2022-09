Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο τόσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και του Άγιαξ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» εξέτασαν την περίπτωση του Έλληνα γκολκίπερ, ωστόσο κατέληξαν στον δανεισμό του Ντουμπράβκα από τη Νιούκαστλ.

Αυτή η εξέλιξη φυσικά φέρνει τον Αιάντα σε θέση οδηγού στην κούρσα για την απόκτηση του Βλαχοδήμου, μιας και ο Ολλανδικό σύλλογος παίζει μπάλα πια… μόνος του.

Ο Βλαχοδήμος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024 με την Μπενφίκα και η ρήτρα του ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ. Την φετινή σεζόν έχει καταγράψει επτά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «αετούς» κρατώντας το μηδέν σε πέντε περιπτώσεις.

Ajax are now considering a move for Odysseas Vlachodīmos from Benfica, he’s more than appreciated and talks with United have collapsed as they sign Dubravka. 🚨⚪️🔴 #Ajax

Vlachodīmos, top candidate in Ajax list as revealed one week ago ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022