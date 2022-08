Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «άξιο εμπιστοσύνης και σεβασμού» τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ (στη φωτογραφία του 1992, επάνω, ο Γκορμπατσόφ με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο ράντσο του, και τις συζύγους τους).

Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ενωσης (1985-1991) «διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο για να τερματιστεί ο ψυχρός πόλεμος και να πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα.

»Ανοιξε τον δρόμο για μια ελεύθερη Ευρώπη. Είναι μια κληρονομιά που δεν θα ξεχάσουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ», ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν, πρώην υπουργός Αμυνας της Γερμανίας, μέσω Twitter.

