Το Ιράν έκλεισε τα σύνορά του με το Ιράκ και κάλεσε τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος, εν μέσω ενός ξεσπάσματος βίας μετά τη δήλωση του ισχυρού σιίτη κληρικού Μοκτάντα αλ-Σαντρ ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων στη Βαγδάτη χθες, Δευτέρα, όταν, μετά την ανακοίνωση του Σαντρ, οπαδοί του εισέβαλαν σε ένα κυβερνητικό μέγαρο και συγκρούστηκαν με αντίπαλες οργανώσεις.

Εκατομμύρια Ιρανοί ταξιδεύουν στην ιρακινή πόλη Κερμπάλα κάθε χρόνο για τη θρησκευτική γιορτή Αρμπάιν που σημαδεύει το τέλος μιας 40ήμερης περιόδου πένθους για τον εγγονό του προφήτη Μωάμεθ, ιμάμη Χουσέιν. Φέτος το Αρμπάιν πέφτει στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

«Τα σύνορα με το Ιράκ έκλεισαν. Λόγω ανησυχιών ασφαλείας, οι Ιρανοί θα πρέπει να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στο Ιράκ μέχρι νεωτέρας», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Ματζίντ Μιραχμαντί.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε πως το Ιράν διέκοψε όλες τις πτήσεις προς το Ιράκ «μέχρι νεωτέρας λόγω της συνεχιζόμενης αναταραχής».

Netizens report that mortar shells fire by Peace Brigades during the ongoing clashes landed at the Iraqi National Theater in Baghdad, causing a fire on the building. pic.twitter.com/XILjPrmYXw

— Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) August 30, 2022