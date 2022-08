Ηγετικό στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία είχε ζωστεί αφού περικυκλώθηκε από κυβερνητικά στρατεύματα στη νότια Συρία, μετέδωσε χθες Τετάρτη το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την πηγή του SANA, «οι δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν ειδική επιχείρηση», η οποία οδήγησε «στον θάνατο του τρομοκράτη Αμπού Σάλεμ αλ Ιράκι (φωτογραφία, επάνω)», στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Ντεράα.

Το στέλεχος του ΙΚ «πυροδότησε γιλέκο με εκρηκτικά αφού περικυκλώθηκε και τραυματίστηκε από πυρά».

Breaking News Syrian Army has killed the leader of ISIS Abu Salem AL-Iraqi in the south of Syria in a spicial military operation. #Syria #Syrian_army #Deraa #ISIS #Radical_Islam #Muslim_Brotherhood #AlQaeda #Nusra #USA #Jordan #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/tqwIMj8Hed

Ο Αλ Ιράκι ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη νότια Συρία, πάντα σύμφωνα με την πηγή που πρόσκειται στα συριακά σώματα ασφαλείας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αλ Ιράκι.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, ο ηγέτης των τζιχαντιστών κρυβόταν στην περιοχή από το 2018 κι ενεχόταν σε δολοφονίες και στο χάος στη νότια Συρία.

Η επαρχία Ντεράα ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από το καθεστώς μετά το 2018. Ομάδες ανταρτών ωστόσο κατέχουν ορισμένους τομείς της, στο πλαίσιο ανακωχής που συμφωνήθηκε με μεσολάβηση της Ρωσίας, του κυριότερου συμμάχου του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ.

#BREAKING | SANA Agency citing a security source: Special forces carried out a qualitative operation during which the terrorist leader of ISIS in the south, Abu Salem al-Iraqi, was killed. #Syria pic.twitter.com/OM9pzy3REm

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) August 10, 2022