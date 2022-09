Μια ιδιοκτήτρια μικρής επιχείρησης γίνεται viral επειδή μοιράζεται τα κέρδη της με τους υπαλλήλους της, έτσι ώστε να παίρνουν καλή αμοιβή και να ζουν καλύτερη ζωή. Οι υπάλληλοι της Μαντλίν Πάντλετον βγάζουν 70.000 δολάρια το χρόνο και εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα – τους αγόρασε μάλιστα καινούργια αυτοκίνητα. Η Πάντλετον είναι μια fashion influencer, ένα Gen Z icon και μια διασημότητα του TikTok.

Πιστεύει στην ηθική κατανάλωση και το αντικομφορμιστικό στυλ και είναι ιδιοκτήτρια μιας σειράς ρούχων και ενός vintage καταστήματος στο Λος Άντζελες, του Tunnel Vision. Το διεθνές brand της επικεντρώνεται στη συμπερίληψη των μεγεθών, τη βιωσιμότητα και την οικονομική ισότητα.

Σε ένα βίντεο στο TikTok μίλησε για την κατανομή των κερδών, επισημαίνοντας πώς οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων παίρνουν ένα τεράστιο κομμάτι και αφήνουν ένα πενιχρό ποσό για τους εργαζόμενους. Η Μαντλίν απάντησε σε μια ερώτηση στο TikTok της: «Πώς θα ήταν η ζωή σας αν εσείς και οι υπάλληλοί σας δεν κερδίζατε το ίδιο;». Η ινφλουένσερ ανέλυσε για τους 791.000 ακολούθους της, αυτό που η ίδια ονόμασε ως «ένα σπουδαίο μάθημα για την εργασιακή εκμετάλλευση». Η Πάντλετον εξήγησε ότι έχει επτά υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και τέσσερις υπαλλήλους μερικής απασχόλησης με συνολική δαπάνη μισθοδοσίας κοντά στα 600.000 δολάρια ετησίως. Πληρώνεται όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στο Tunnel Vision, δηλαδή 70.200 δολάρια ετησίως. Η Πάντλετον δήλωσε ότι μπορεί να ακούγονται πολλά για πολλούς, αλλά όπως εξήγησε «μας ακούγονται πολλά λεφτά, επειδή έχουμε συνηθίσει να είμαστε φτωχοί».

Here’s a follow up video that I think is really interesting and actually made me cry a little – imagine how much happier and well off we would be if all businesses were run like this pic.twitter.com/L1fjDILIZE

