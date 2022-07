Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη ότι θα μπορεί πλέον να επιστρέψει στα καθήκοντά του και να παρίσταται αυτοπροσώπως στις εργασίες του αφού διαγνώστηκε αρνητικός στην Covid-19, προσθέτοντας ότι «αισθάνεται εξαιρετικά».

«Με το θέλημα του Θεού, τα συμπτώματά μου ήταν ήπια, η ανάρρωσή μου ήταν γρήγορη και αισθάνομαι υπέροχα», είπε ο Μπάιντεν στο προσωπικό και σε δημοσιογράφους που συγκεντρώθηκαν στους Κήπους των Ρόδων του Λευκού Οίκου.

Διαβάστε επίσης: Κίνα: Νέες απειλές κατά ΗΠΑ για την επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

— President Biden (@POTUS) July 27, 2022