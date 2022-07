Αισιόδοξοι είναι οι γιατροί του Τζο Μπάιντεν σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του Αμερικανού προέδρου που νοσεί με κοροναϊό.

Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 την Πέμπτη, ενώ ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία που του χορηγείται.

Σύμφωνα με τον γιατρό του Λευκού Οίκου δρ Κέβιν Ο΄Κόνορ, τα συμπτώματα υποχωρούν και περιλαμβάνουν έναν «λιγότερο ενοχλητικό» πονόλαιμο, καταρροή, βήχα και μυϊκούς πόνους.

«Οι πνεύμονες του Μπάιντεν παραμένουν καθαροί και ο κορεσμός του οξυγόνου του συνεχίζει να είναι εξαιρετικός σε αέρα δωματίου», συμπλήρωσε ο γιατρός του.

Όπως τόνισε ο δρ. Ο’ Κόνορ, ο 79χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος πιθανότητα έχει την νοσήσει από την υποπαραλλαγή BA5 της μετάλλαξης Όμικρον.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, με τη συγκεκριμένη παραλλαγή αυτή τη στιγμή να είναι η πλέον κυρίαρχη στη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% των κρουσμάτων.

«Φίλοι μου, είμαι πολύ καλά». Με αυτό το μήνυμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε ο ίδιος την ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, μέσω του Twitter, αφού βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό.

«Πάντα απασχολημένος!» πρόσθεσε στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία του, με στόχο να δείξει ότι παραμένει πάντα στα ηνία της χώρας.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022