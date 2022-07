Στην αποκάλυψη ότι εντοπίστηκαν και εκδιώχθηκαν δύο ρωσικά υποβρύχια στη Βόρεια Θάλασσα προέβη το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας.

Ο «κυνηγός» υποβρυχίων HMS Portland του βρετανικού πολεμικού στόλου ακολούθησε το υποβρύχιο Severodvinsk με πυραύλους κρουζ και το επιθετικό υποβρύχιο Vepr.

Το Βασιλικό Ναυτικό είπε ότι η φρεγάτα Type 23 εντόπισε τα υποβρύχια το περασμένο Σάββατο και την Τρίτη 19 Ιουλίου, καθώς έκαναν το υποβρύχιο ταξίδι τους νότια κατά μήκος της νορβηγικής ακτής από την Αρκτική.

Great to have @HMSPortland in Oslo on a short-notice visit following a busy time at sea 🚢 #UKandNorway #WeAreNATO https://t.co/FyvkVlMAsV pic.twitter.com/PLaS9rAMiw

— British Embassy Oslo 🇬🇧🇳🇴 (@UKinNorway) July 22, 2022