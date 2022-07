Το Συντηρητικό Κόμμα θα προσπαθήσει να μειώσει έως τις 20 Ιουλίου σε δύο τον αριθμό των υποψηφίων στην κούρσα διαδοχής του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ένα μέλος της επιτροπής που επιβλέπει την διαδικασία, καθώς μεγαλώνει ο αριθμός των υποψηφίων την ηγεσία.

Η αποκαλούμενη Επιτροπή του 1922 των Τόρις θα καθορίσει τους ακριβείς κανόνες και το χρονοδιάγραμμα για την κούρσα διαδοχής την επόμενη εβδομάδα αφού ο Τζόνσον αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το κόμμα του. Πολλοί βουλευτές πιέζουν για μια ταχεία διαδικασία.

Σήμερα, ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς έγινε ο πέμπτος βουλευτής των Συντηρητικών που δήλωσε επίσημα ότι θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία, αλλά πολλοί άλλοι αναμένεται επίσης να θέσουν υποψηφιότητα.

Οι Συντηρητικοί βουλευτές θα πραγματοποιήσουν μια σειρά ψηφοφοριών για να μειώσουν τον αριθμό σε δύο τελικούς υποψηφίους, οι οποίοι μετά θα τεθούν ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου από ευρύτερα μέλη των Τόρις.

«Σαφώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και νομίζω ότι ακόμη και οι υποψήφιοι θα το δεχτούν, είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο να αφαιρέσουμε ορισμένους από αυτούς που σαφώς δεν πρόκειται να λάβουν επαρκή υποστήριξη για να φτάσουν στους τελευταίους δύο», δήλωσε ο Τζέφρι Κλίφτον‑Μπράουν από την Επιτροπή στο Times Radio.

Ο Κλίφτον-Μπράουν τόνισε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει αυξάνοντας τον αριθμό των υπογραφών από άλλους Συντηρητικούς βουλευτές που απαιτούνται για να οριστούν υποψήφιοι και αυξάνοντας το όριο των ψήφων που πρέπει να λάβουν οι υποψήφιοι για να προχωρήσουν στον επόμενο γύρο.

«Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πλαισιώσουμε μια διαδικασία για να καταλήξουμε σε δύο ονόματα μέχρι τη στιγμή που το Κοινοβούλιο συνεδριάσει στις 20 Ιουλίου», είπε. «Θα πρέπει να έχουμε μια απάντηση μέχρι το συνέδριο του κόμματος τον Οκτώβριο και ίσως και πριν από αυτό».

Ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ένα από τα φαβορί στην κούρσα διαδοχής του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ναντίμ Ζαχάουι θα τεθεί και αυτός υποψήφιος να διαδεχθεί τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Evening Standard.

«Ο στόχος μου είναι ο εξής απλός: να προσφέρω τις ευκαιρίες που δόθηκαν στη γενιά μου, σε όλους τους Βρετανούς, όποιοι κι αν είστε και από όπου κι αν προέρχεστε…. Να σταθεροποιήσω την οικονομία», ανέφερε ο Ζαχάουι σύμφωνα με την εφημερίδα.

Chancellor Nadhim Zahawi announces ambition to be the next Prime Minister https://t.co/QTBCv1H6Wi

— Satoshi (@Satoshi88999) July 9, 2022