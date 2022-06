Ρωσικό μεταγωγικό πλοίο, το οποίο μετέφερε όπλα στο στρατηγικής σημασίας Φιδονήσι, κοντά στις ακτές της νότιας Ουκρανίας, βυθίστηκε αφού χτυπήθηκε από πυραύλους δυτικής κατασκευής, δήλωσε ουκρανός αξιωματικός αργά το βράδυ χθες Παρασκευή.

BREAKING: confirmed now that the #Russian Black Sea Fleet vessel «Vasily Bekh» has been sunk, reportedly while carrying ammunition, weapons & personnel to #SnakeIsland.

The boat takes 26 staff & according to Ukrainian forces, the Ukrainian missile killed 70% of the crew. pic.twitter.com/htyGUZycWm

— News from Ukraine (@uasupport999) June 17, 2022