Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ρυμουλκό του ρωσικού πολεμικού ναυτικού που μετέφερε στρατιώτες, όπλα και πυρομαχικά στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Φιδονήσι, νότια της Οδησσού, δήλωσε ο τοπικός ουκρανός κυβερνήτης.

Ο κυβερνήτης της περιοχής της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο, ανέφερε ότι επλήγη το ρυμουλκό Vasiliy Beg.

Αν και καλύπτει λιγότερο από το ένα δέκατο του τετραγωνικού μιλίου, το νησί έχει στρατηγική και συμβολική σημασία. Η τοποθεσία του στη Μαύρη Θάλασσα «το καθιστά δελεαστικό έπαθλο» σύμφωνα έκθεση του Πενταγώνου.

Τον Αύγουστο του 2021, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι επισκέφτηκε το νησί για να παρακολουθήσει στρατιωτικές ασκήσεις, λέγοντας ότι η χώρα «θα το υπερασπιστεί με όλες μας τις δυνάμεις».

Η σημασία του νησιού έχει αυξηθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Στα τέλη Μαρτίου, η κυβέρνηση Ζελένσκι τίμησε τον Ρομάν Χρίμποβ, έναν ουκρανό στρατιώτη που στάθμευε στο νησί, ο οποίος είχε αιχμαλωτιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις και επέστρεψε στην Ουκρανία στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2022