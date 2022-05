Η αστυνομία του Ιράν έκανε χρήση χημικών και έριξε προειδοποιητικές βολές για να διαλύσει διαδήλωση στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας ύστερα από την κατάρρευση κτιρίου που στοίχισε τη ζωή σε 28 ανθρώπους, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα το δεκαώροφο κτίριο κατοικιών Metropol, που βρισκόταν υπό ανέγερση στην Αμπαντάν, μια από τις κεντρικές πόλεις της επαρχίας Χουζεστάν, κατέρρευσε μερικώς στην καρδιά ενός πολυσύχναστου δρόμου.

#Abadan, southwest #Iran

Heart-breaking scenes of a local desperately looking for survivors in the rubbles of the city’s Metropol tower that collapsed on Monday. At least 24 are confirmed dead. Many believe the true death toll is far higher.pic.twitter.com/QJmpZLEBYs

