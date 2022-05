Ο Πάπας Φραγκίσκος αντιμετωπίζει με χιούμορ και με περίσσια δύναμη τα όποια προβλήματα υγείας έχει. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι οι πόνοι που έχει στο γόνατο, εξαιτίας των οποίων έχει ακυρώσει και πολλές δραστηριότητες του τις τελευταίες ημέρες.

Σε μια συνάντηση που είχε με Μεξικανούς ιερείς όταν εκείνοι των ρώτησαν «πως πάει το γόνατο σου», εκείνος απάντησε με χιούμορ «αυτό που χρειάζεται το πόδι μου είναι λίγη τεκίλα».

Οι ιερείς ξέσπασαν σε γέλια και του απάντησαν «Αν έρθουμε ποτέ στη Σάντα Μάρτα, θα σου φέρουμε ένα μπουκάλι»

A seminarian from Mexico posted this video on TikTok. After thanking #PopeFrancis for being outside with the faithful despite his knee problems, pope tells him: «Do you know what I need for my knee? A bit of tequila.» pic.twitter.com/DJThe2lwH9

