Ο τελικός της Eurovision 2022 ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/5) και η Αμάντα Γεωργιάδη με το Die Together κατέκτησε για την Ελλάδα την όγδοη θέση.

Τον διαγωνισμό κέρδισε η Ουκρανία με τους τους Kalush Orchestra και το Stefania.

Η χώρα μας συμμετέχει στη Eurovision από το 1974

Το 1975, το 1982, το 1984, το 1986, το 1999 και το 2000 δεν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό ενώ το 2005 πανηγύρισε τη νίκη με το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Συνολικά 20 φορές έχει βρεθεί στην πρώτη 10άδα και δεν έχει τερματίσει ποτέ τελευταία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2001 έως το 2013 έχει φιγουράρει δέκα φορές σε υψηλές θέσεις γεγονός που την κάνει να είναι από τις πιο επιτυχημένες χώρες στον διαγωνισμό.

Αξιοσημείωτες είναι οι εμφανίσεις των: Antique, Σάκη Ρουβά και Καλομοίρα.

Παλαιότερα, είχαμε κερδίσει την 5η θέση με το «Μάθημα σολφέζ» (1977) και με το «Όλου του κόσμου η ελπίδα» της Κλεοπάτρας (1992).

Υπενθυμίζεται ότι το 2016 και το 2018 δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Δείτε όλα τα τραγούδια της Ελλάδας που έχουν μπει στη 10άδα

1977: Πασχάλης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη – Μάθημα Σολφέζ (5η θέση)

1978: Τάνια Τσανακλίδου – Τσάρλι Τσάπλιν (8η θέση)

1979: Ελπίδα – Σωκράτη εσύ Super Star (8η θέση)

1981: Γιάννης Δημητράς – Φεγγάρι Καλοκαιρινό (8η θέση)

1987: Bang – Stop (10η θέση)

1989: Μαριάννα -Το δικό μου αστέρι (9η θέση)

1992: Κλεοπάτρα – Όλου του κόσμου η Ελπίδα (5η θέση)

1993: Καίτη Γαρμπή – Ελλάδα χώρα του φωτός (9η θέση)

2001: Antique – Die for you (3η θέση)

2004: Σάκης Ρουβάς – Shake it (3η θέση)

2005: Έλενα Παπαρίζου – My number one (1η θέση)

2006: Άννα Βίσση: Everything (9η θέση)

2007: Σαρμπέλ – Yassou Maria (7η θέση)

2008: Καλομοίρα – Secret Combination (3η θέση)

2009: Σάκης Ρουβάς – This is our night (7η θέση)

2010: Γιώργος Αλκαίος – Opa (8η θέση)

2011: Λούκας Γιώρκας ft. Stereo Mike – Watch my dance (7η θέση)

2013: Koza Mostra, Αγάθωνας Ιακωβίδης – Alcohol is Free (6η θέση)

2021: Στεφανία – Last Dance (10η θέση)

2022: Αμάντα Γεωργιάδη – Die Together (8η θέση)