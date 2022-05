Καθησυχαστική είναι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ σε σχέση με την πρόθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα, η CIA δεν βλέπει ενδείξεις ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Σάββατο ο διευθυντής της, Μπιλ Μπερνς, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#BREAKING No ‘practical evidence’ Russia planning to use tactical nuclear weapons: CIA director pic.twitter.com/67DufLL433

— AFP News Agency (@AFP) May 7, 2022