Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάπαυση πυρός και τη διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι που είναι εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάπαυση θα τηρηθεί σήμερα από τις 14.00 (ώρα Μόσχας), ενώ οι εγκλωβισμένοι μπορούν να φύγουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Εκτιμάται πως στο εργοστάσιο βρίσκονται μεταξύ 300 και 1.000 αμάχων.

Νωρίτερα, πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας έγιναν στόχος επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις με τον αριθμό θυμάτων να παραμένει άγνωστος.

Ο διευθυντής των ουκρανικών Σιδηροδρόμων, Ολεξάντερ Καμίσιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

5 railway stations shelled during one hour today in the morning. 16+ passenger trains delayed. Casualties reported, details later. #russians keep destroying #ukrainian railway infrastructure.

— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) April 25, 2022