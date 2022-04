Σε ολοένα και περισσότερα κατεστραμμένα Ρωσικά τανκς κάποιοι Ουκρανοί αφήνουν την υπογραφή τους. Γράφουν «Wolverines» και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Το διαδίκτυο αναρωτιέται τι σημαίνει αυτό, μέχρι που κάποιος έδωσε την απάντηση.

Στην γεμάτη αντικομμουνισμό ταινία του 1984 «Κόκκινη Αυγή» (red dawn) με πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Σουέιζi, τον Τσάρλι Σιν, τον Ντάρεν Ντάλτον και πολλούς άλλους πρωτοεμφανιζόμενους αστέρες του Χόλιγουντ, η Σοβιετική Ένωση εισβάλλει στις ΗΠΑ.

Οι αιμοδιψείς και δολοφόνοι Σοβιετικοί όμως τα βρίσκουν σκούρα από μια παρέα αμερικάνων μαθητών που αντιστέκονται στην κατοχή, βγαίνουν στα βουνά και κάνουν αντάρτικο.

Η ομάδα αυτή των παιδιών, ονομάζει τον εαυτό της «Wolverine» που στα ελληνικά είναι ο «αδηφάγος». Ένα μεσαίου μεγέθους μοναχικό θηλαστικό (που μοιάζει με μικρή αρκούδα). Ο «αδηφάγος» φημίζεται για τη δύναμη και την επιθετικότητα του και για το γεγονός ότι μπορεί να σκοτώσει και δεν κάνει πίσω ακόμη και ζώα που είναι μεγαλύτερα από αυτό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, πολλές βδομάδες πριν την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ενώ η κατάσταση άρχισε να μυρίζει μπαρούτι, ένας 61χρονος Ουκρανός δικηγόρος ο Ντάνιελ Μπίλακ σχημάτισε τους πραγματικούς «αδηφάγους».

Πήγαιναν σε σχηματισμούς σε δάση και χωράφια έξω από το Κίεβο κάθε Σαββατοκύριακο και εκπαιδεύονταν στο σαμποτάζ, τον ανταρτοπόλεμο και τη χρήση όπλων.

Μάλιστα όταν οι μάχες μαίνονταν και οι Ρώσοι είχαν σχηματίσει κλοιό γύρω από το Κίεβο, όπως λέει ο Μπίλακ, οι wolverines του πραγματοποιούσαν νυχτερινές καταδρομικές αθόρυβες επιχειρήσεις και έπιαναν Ρώσους αιχμαλώτους που είχαν απομακρυνθεί από τις μονάδες τους.

