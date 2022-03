Το Κίεβο παραμένει υπό σκληρή πολιορκία όλο τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι βομβαρδισμοί τόσο στις συνοικίες του, όσο και στα περίχωρά του είναι συνεχείς. Άλλωστε, σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από τους βομβαρδισμούς νότια και δυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, τα ουκρανικά ΜΜΕ έχουν κυκλοφορήσει ένα βίντεο που παρουσιάζει πόσο έχει αλλάξει η ζωή στο Κίεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στο βίντεο, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω, φαίνεται πώς ζουν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας με τον φόβο των βομβαρδισμών και των πυραυλικών επιθέσεων να είναι διαρκής.

Σε διάφορα πλάνα του βίντεο φαίνεται και ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, όπως και ο αδερφός του Βλαντίμιρ, να δίνουν κουράγιο στους πολίτες και να συνομιλούν ακόμα και με παιδιά που βρίσκονται στα καταφύγια.

How #Kyiv changed during the war pic.twitter.com/Z9epNOy3mh

— NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2022