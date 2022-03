Το βαθύτερο υπόγειο καταφύγιο στον κόσμο βρίσκεται στο κάτω μέρος ενός σταθμού του μετρό στο Κίεβο.

Το κτίριο είχε χτιστεί από τους Σοβιετικούς ως προφύλαξη έναντι αμερικανικού πυρηνικού χτυπήματος.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1960, όταν η Ουκρανία ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται 346 πόδια (105,5 μέτρα) κάτω από το έδαφος.

Ωστόσο με την ρωσική εισβολή, ο σταθμός «Αρσενάλσνα» είναι ένα ασφαλές καταφύγιο έναντι των πυραυλικών απειλών από τη Ρωσία.

The world’s deepest underground shelter is at the bottom of a metro station in Kyiv – built by the Soviets as a precaution against an American nuclear strike, it is now a safe haven against threats from the east with @kursaturesin pic.twitter.com/EhC3Ekug4B

— علی مصطفی | Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) March 27, 2022