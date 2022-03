Η Ρωσία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας με υψηλής ακρίβειας πυραύλους κρουζ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έπληξε έναν χώρο αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στη Λβιβ με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και χρησιμοποίησε πυραύλους κρουζ για να χτυπήσει ένα εργοστάσιο στην πόλη που χρησιμοποιείται για την επισκευή αντιαεροπορικών συστημάτων, σταθμών ραντάρ και σκοπεύτρων για άρματα μάχης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα προκειμένου να καταστρέψει ένα οπλοστάσιο πυραύλων S-300 και αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων BUK κοντά στο Κίεβο, ανέφερε. Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης έναν αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διασώστες της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας έσβησαν τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε μία από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Λβιβ, περιφερειακή πρωτεύουσα της δυτικής Ουκρανίας, μετά από την πυραυλική επίθεση στις 26 Μαρτίου. Μάλιστα, χρειάστηκαν περισσότερες από 14 ώρες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

