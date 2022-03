Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 32η ημέρα, με τον ουκρανικό στρατό και τους πολίτες να αντιστέκονται, ενώ συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε μια σειρά κομβικές πόλεις, ακόμα και στα δυτικά της χώρας, όπως στη Λβιβ.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι έχει ανακαταλάβει δύο περιοχές στην Περιφέρεια της Ζαπορίζια. Πιο συγκεκριμένα, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν τις Πολτάβκα και Μαλινίβκα.

Σύμφωνα με τον Independent του Κιέβου, ο ουκρανικός στρατός μετά από σφοδρές μάχες απώθησε τα ρωσικά στρατεύματα από χωριά της Περιφέρειας Ζαπορίζια.

⚡️Ukrainian forces liberate Poltavka, Malynivka.

On March 26, Ukrainian forces launched successful counterattacks against Russian troops, ousting them from the temporarily-occupied villages in Zaporizhzhia Oblast. Heavy fighting occurred in both villages.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2022