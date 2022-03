Δύσκολες ώρες βιώνουν κάτοικοι ουκρανικών πόλεων που πολιορκούνται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου.

Στο Μικολάιβ, που δέχτηκε σφοδρή επίθεση το Σάββατο, ένας κάτοικος της πόλης παίζει κάθε μέρα, στις 12 ακριβώς το μεσημέρι, τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας, με το σαξόφωνό του, από το μπαλκόνι του σπιτιού του, δίνοντας ελπίδα και κουράγιο στους συμπολίτες του.

A resident of #Mykolaev every day at 12:00 on the saxophone performs the anthem of #Ukraine on his balcony. pic.twitter.com/5aFntmqB8v

— NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022