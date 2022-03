Με σφοδρούς βομβαρδισμούς συνεχίζεται για 25η ημέρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο τραγικός απολογισμός των αμάχων συνεχίζεται με την Μαριούπολη και το Χάρκοβο, που βρίσκονται στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων από την αρχή του πολέμου, έχουν πληγεί περισσότερο.

Σειρήνες ήχησαν στις 7 το πρωί στην πόλη Λβιβ στα δυτικά της Ουκρανίας. Κάτοικοι σε πολλές άλλες περιοχές ανέφεραν ότι ξύπνησαν ακούγοντας σειρήνες. Ανάμεσα στις πόλεις αυτές το Κίεβο, το Σούμι, το Μικολάιβ, το Χάρκοβο η Οδησσός και η Ζαπορίζια.

Τι τελευταίες ημέρες η προσοχή έχει στραφεί σε σανατόριο της Μαριούπολης, όπου ομάδα 19 παιδιών, στην πλειονότητά τους ορφανά, βρίσκονται «σε μεγάλο κίνδυνο», αφού είναι εγκλωβισμένα, όπως δήλωσαν συγγενείς τους και αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Παιδιά και έφηβοι, ηλικίας 4 έως 17 ετών, στάλθηκαν σε αυτήν την κλινική παίδων που ειδικεύεται στη θεραπεία πνευμονικών παθήσεων, πριν αρχίσει η ρωσική επίθεση.

Πλέον βρίσκονται «σε μεγάλο κίνδυνο», καθώς οι κηδεμόνες τους δεν μπόρεσαν να τα πάρουν πίσω λόγω των μαχών σε αυτή την πόλη που βομβαρδίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλεξέι Βολοστσούκ.

Ο ίδιος κατέφυγε μέσα στο σανατόριο, πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πολιορκημένη πόλη που υποφέρει από έλλειψη νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και όπου σχεδόν όλες οι επικοινωνίες είναι κομμένες.

Όταν έφθασε στη Ζαπορίζια την Παρασκευή, ο Βολοστσούκ δήλωσε ότι τα παιδιά ζουν σε παγωμένα υπόγεια και δεν έχουν πλυθεί εδώ και δύο και πλέον εβδομάδες, καθώς ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν κοντά στην κλινική τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν υπάρχει θέρμανση, κάνει κρύο. Ένα από τα κοριτσάκια, ηλικίας περίπου οκτώ ετών, μου έδειξε μια πληγή στο πρόσωπό της που προκλήθηκε από το κρύο». Όπως δήλωσε, ένας «ηρωικός» πνευμονολόγος, ένας μάγειρας και δύο νοσοκόμες φροντίζουν τα παιδιά, ενώ η τοπική αστυνομία τους πηγαίνει το φαγητό, που μαγειρεύεται έξω, σε μια φωτιά, κοντά στο κτίριο του σανατόριου.

Αλλά τα τρόφιμα μπορεί να τελειώσουν γρήγορα και να υπάρξει έλλειψη, δήλωσε.

Μία από τις κηδεμόνες, η Όλγα Λοπατκίνα, διευθύντρια μαζί με τον σύζυγό της ενός ιδιωτικού ορφανοτροφείου στο Ουγκλεντάρ, 100 χλμ βόρεια της Μαριούπολης, διηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τον Ιανουάριο έστειλε στο σανατόριο έξι από τα παιδιά της, ηλικίας 6 έως 17 ετών.

Μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, η ίδια εγκατέλειψε την πόλη της με τα υπόλοιπα παιδιά για να φτάσουν στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στη συνέχεια στην Ουγγαρία πριν φτάσουν τελικά στη Γαλλία. Προσπαθεί απεγνωσμένα τα παιδιά που έμειναν πίσω στη Μαριούπολη να πάνε κοντά της.

Όμως οι κάτοικοι μπορούν να φύγουν από την πόλη μόνο με τα δικά τους αυτοκίνητα. Στη Γενεύη, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Stop TB δηλώνει «φοβερά ανήσυχο» για αυτά τα παιδιά.

Το ίδρυμα που μάχεται κατά της φυματίωσης θα ήθελε τα παιδιά να γίνουν δεκτά σε άλλες χώρες, αλλά «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να τα βγάλουμε από εκεί», εξηγεί στο AFP η εκτελεστική του διευθύντρια Λουτσίκα Ντιτίου, λέγοντας ότι είναι «σε απόγνωση».

«Είναι ορφανά… τα πιο ευάλωτα», αναστενάζει. Με μια σκέψη για τους τέσσερις ενήλικες που έχουν εγκλωβιστεί μαζί τους, προσθέτει: «Δεν τολμώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι να είσαι εγκλωβισμένος με 19 παιδιά σε ένα υπόγειο χωρίς νερό ή φαγητό».

Τουλάχιστον 260 άμαχοι σκοτώθηκαν στις μάχες στο Χάρκοβο (βορειοανατολική Ουκρανία) αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν 14 παιδιά, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, που δημοσιοποίησαν νεότερα δεδομένα χθες βράδυ.

Η πόλη, με πληθυσμό 1,5 εκατ. κατοίκων προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, πολιορκείται εδώ και εβδομάδες από ρωσικά στρατεύματα.

Το Χάρκοβο συνεχίζει να υφίσταται βομβαρδισμούς από το ρωσικό πυροβολικό και αρκετές πολυκατοικίες και άλλα κτίρια χτυπήθηκαν και πήραν φωτιά το απόγευμα του Σαββάτου, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Είναι αδύνατον να επαληθευτούν οι πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Κάτοικοι της Μαριούπολης οδηγούνται αναγκαστικά στη Ρωσία παρά τη θέλησή τους, από τις ρωσικές δυνάμεις, υποστηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο της πολιορκούμενης πόλης. Κατά την ίδια πηγή, οι αιχμάλωτοι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε καταυλισμούς όπου οι ρωσικές δυνάμεις έλεγξαν τα τηλέφωνα και τα έγγραφά τους, υποστηρίζει το δημοτικό συμβούλιο.

⚡️Russian troops halt convoy of buses traveling to evacuate residents of Mariupol.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022